Как просто и быстро проверить качество дрожжей

Используя для приготовления дрожжи, очень важно брать только свежий продукт. Как проверить качество дрожжей – читайте в материале ТСН.ua.

В первую очередь, качественный продукт отличается характерным запахом. Это довольно приятный аромат с едва заметной кислинкой.

Однако, если вы не можете понять на запах или качественный перед вами продукт, следует использовать еще один действенный способ.

Нужно заранее приготовить небольшую порцию опары с дрожжами, которые вы собираетесь использовать для выпечки. Как только опара будет готова, присыпьте ее слоем муки и поставьте в теплое место, пока она не поднимется. Результат должен быть уже через 30 минут.

Посмотрите на муку на опаре – если она пошла трещинами, значит, дрожжи имеют высокое качество и вы можете брать большее количество продукта и готовить тесто для выпечки.

А вот если трещин нет, это значит, что перед вами продукт дурного качества и не свежий. Лучше не готовить из них выпечку, а использовать для других целей. К примеру, из дрожжей можно приготовить прекрасное удобрение для некоторых видов растений и овощей.

Нет времени готовить опару, а потом ждать, пока она подойдет? Существует еще один простой способ – поместите дрожжи, которые вы хотите проверить, в теплую воду и добавьте несколько ложек сахара. Подождите 20 минут. Сверху на дрожжах образовалась пышная пенная "шапочка"? Это означает, что продукт активно работает, и его можно использовать для приготовления теста.