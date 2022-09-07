Як просто та швидко перевірити якість дріжджів

Використовуючи для приготування тіста дріжджі, дуже важливо брати лише свіжий продукт. Як перевірити якість дріжджів - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Насамперед, якісний продукт відрізняється характерним запахом. Це досить приємний аромат з ледь помітною кислинкою.

Однак, якщо ви не можете зрозуміти на запах, чи якісний перед вами продукт, варто використати ще один дієвий спосіб.

Потрібно заздалегідь приготувати невелику порцію опари з тими дріжджами, які ви збираєтесь використовувати для випічки. Як тільки опара буде готовою, присипте її шаром борошна та поставте у тепле місце, поки вона не підніметься. Результат повинет бути вже через 30 хвилин.

Подивіться на борошно на опарі - якщо воно пішло тріщинами, значить дріжджі мають високу якість і ви можете брати більшу кількість продукту та готувати тісто для випічки.

А ось якщо тріщин немає, це означає, що перед вами продукт поганої якості і не свіжий. Краще не готувати з них випічку, а використати для інших цілей. Наприклад, з дріжджів можна приготувати чудове добриво для деяких видів рослин та городини.

Не маєте часу готувати опару, а потім чекати, поки вона підійде? Існує ще один простий спосіб - помістіть дріжджі, які ви хочете перевірити, у теплу воду та додайте кілька ложок цукру. Зачекайте 20 хвилин. Зверху на дріжджах утворилася пишна пінна "шапочка"? Це означає, що продукт активно працює і його можна використовувати для приготування тіста.