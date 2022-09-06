Пять причин, почему не стоит покупать нарезанный хлеб

Целая буханка и уже нарезанный хлеб – не одно и то же. Кулинары и эксперты все чаще обращают внимание людей на опасности, которые могут таить в себе нарезанный хлеб. Почему его не стоит покупать – читайте в материале ТСН.ua.

Существует не менее пяти причин, почему лучше отказаться от нарезанного хлеба и покупать в магазине сразу целую буханку. О них пишет Новости.LIVE.

Большое количество консервантов и химикатов

Или вы когда-нибудь задумывались о том, почему нарезанный хлеб может долгое время лежать в полиэтиленовом пакете и не плесневеть? Все просто – к тесту добавляют гораздо больше примесей, чтобы кусочки дольше оставались свежими и не портились. Так что подумайте — нужны ли они вашему организму. Конечно, нет. А еще очень часто бывает, что даже если появляется плесень на нарезанном хлебе, она имеет необычный оранжевый цвет.

Быстро черствеет

Из-за того, что нарезанный хлеб выделяет гораздо больше влаги, чем целая буханка, он начнет быстрее черстветь. Если вы купили, например, целый батон, то затвердеет только отрезанный кусочек. А вот в случае с нарезанным хлебом – целая буханка сразу.

Цена

Кроме всего, нарезанный хлеб часто стоит дороже целой буханки такого же размера. Конечно, вам самим решать, стоит ли он своего ценника. Однако если минусы преобладают плюсы, лучше все же отказаться в пользу буханки.

Процесс нарезки

Вы никогда не думали, почему нарезанный хлеб имеет такие аккуратные ломтики. Обычным ножом так не получится. Даже если вы будете использовать автоматы для нарезки, которые часто можно увидеть в супермаркетах, не удается нарезать неразваливающиеся тонкие ломтики. Почему так?

Оказывается, кроме специальных ножей на производстве используют масло для смазывания лезвия. Преимущественно она дешева и бесполезна, чтобы не поднималась цена. Однако именно благодаря этому продукту ломтики получаются упругими.

Также иногда ножи обрабатывают этиловым спиртом, который помогает продлить срок хранения хлеба. Однако пользы для организма от него никакой.

Быстрая порча

Даже если производитель не использует для приготовления нарезанного хлеба больше консервантов и других примесей, отдельные ломтики будут портиться быстрее, чем целая буханка. Случается это из-за увеличения площади, на которой может развиваться плесень.

Только способствует порче и то, что такой хлеб хранят в пакетах. Внутри образуется конденсат, наполняющий ломтики влагой. Если взять целую буханку и нарезанный хлеб, сделанные из теста с одинаковыми ингредиентами, скорее испортится второй вариант.