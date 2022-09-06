П'ять причин, чому не варто купувати нарізаний хліб

Ціла буханка та вже нарізаний хліб - не одне і те саме. Кулінари та експерти все частіше звертають увагу людей на небезпеки, які може таїти в собі нарізаний хліб. Чому його не варто купувати - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Існує щонайменше п'ять причин, чому краще відмовитися від нарізаного хліба та купувати в магазині одразу цілу буханку. Про них пише Новини.LIVE.

Велика кількість консервантів та хімікатів

Чи ви коли-небудь замислювалися про те, чому нарізаний хліб може довгий час лежати в поліетиленовому пакеті і не пліснявіти? Все просто - до тіста додають набагато більше домішок, щоб шматочки довше залишалися свіжими і не псувалися. Тож подумайте - чи потрібні вони вашому організму. Звісно, що ні. А ще дуже часто буває, що, навіть якщо з'являється пліснява на нарізаному хлібі, вона має незвичайний помаранчевий колір.

Швидко черствіє

Через те, що нарізаний хліб виділяє набагато більше вологи, ніж ціла буханка, він почне швидше черствіти. Якщо ви купили, наприклад, цілий батон, то затвердіє лише відрізаний шматочок. А ось у випадку з нарізаним хлібом - ціла буханка відразу.

Ціна

Окрім всього, нарізаний хліб часто коштує дорожче цілої буханки такого ж розміру. Звичайно, вам самим вирішувати, чи вартий він свого цінника. Однак, якщо мінуси переважають плюси, краще все ж відмовитися на користь буханки.

Процес нарізання

Ви ніколи не думали, чому нарізаний хліб має такі акуратні скибочки. Звичайним ножем так не вийде. Навіть якщо ви будете використовувати автомати для нарізання, які часто можна побачити в супермаркетах, не вдається нарізати тонкі скибочки, які не розвалюються. Чому так?

Виявляється, що крім спеціальних ножів, на виробництві використовують олію для змащування леза. Переважно вона дешева і некорисна, щоб не піднімалася ціна. Однак саме завдяки цьому продукту скибочки виходять пружними.

Також інколи ножі обробляють етиловим спиртом, який ще допомагає подовжити термін зберігання хліба. Однак користі для організму від нього - жодної.

Швидше псується

Навіть якщо виробник не використовує для приготування нарізаного хліба більше консервантів та інших домішок, окремі скибочки будуть псуватися швидше, ніж ціла буханка. Трапляється це через збільшення площі, на якій може розвиватися пліснява.

Також сприяє псуванню і те, що такий хліб зберігають у пакетах. Всередині утворюється конденсат, який наповнює скибочки вологою. Якщо взяти цілу буханку та нарізаний хліб, зроблені з тіста з однаковими інгредієнтами, швидше зіпсується саме другий варіант.