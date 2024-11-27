На Сумщині пролунав 120 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 120 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), мінометів (7 вибухів) та скинув вибухові пристрої з БпЛА (2 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів) та мінометів (20 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: 10 мін скинув противник на територію громади.

Великописарівська громада: завдано атаку FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (6 вибухів), обстріл з РСЗВ (30 вибухів), скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), внаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа.

Дружбівська громада: зафіксовано атаку FPV дроном (1 вибух).

Краснопільська громада: були мінометні обстріли (7 вибухів).

Шалигинська громада: ворог бив із ствольної артилерії (3 вибухи).

Сумська громада: внаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок, приміщення дитячого садка, пошкоджено більше 10 автомобілів, нежитлові будівлі. Загинуло попередньо двоє людей. Розбір завалів триває.

Есманьська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також був гранатометний обстріл (10 вибухів).

Хотінська громада: здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Хмельницьку область.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія витратила $18 мільярдів на обстріли України.

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