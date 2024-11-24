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Росіяни атакували Хмельницьку область: що відомо

Росіяни атакували Хмельницьку область: що відомо

Атака російських безпілотників / Фото: ТСН.ua

Повідомлень про постраждалих наразі не надходило.

У неділю, 24 листопада, під час оголошеної повітряної тривоги російська терористична армія здійснила повітряну атаку на Хмельницьку область.

Як повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, сили ППО знищили один ворожий БпЛА. 

“Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих та пошкоджень майна не надходило”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж п’ятниці, 22 листопада, ворог атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Загалом було виявлено та здійснено супровід 114 повітряних цілей противника.

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