Путін оголосив про серійне виробництво балістичних ракет “Орешнік”

У п’ятницю, 22 листопада, президент Російської Федерації Володимир Путін на нараді з військовим керівництвом оголосив про серійне виробництво балістичних ракет “Орешнік”. За словами Путіна, саме цю ракету було напередодні застосовано під час атаки на українське місто Дніпро.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

При цьому російський президент настійливо запевняв, що “Орешнік” не є стратегічною зброєю.

"За фактом система "Орешнік" стратегічною зброєю не є, принаймні це не міжконтинентальна балістична ракета, не є засобом масового ураження , у тому числі й тому, що це ще й високоточна зброя", - сказав Путін.

За його словами, рішення про серійне виробництво системи вже ухвалено.

“Необхідно налагодити серійне виробництво, вважатимемо, що рішення щодо серійного виробництва цієї системи ухвалене. Та, власне, воно практично організоване”, — додав він.

Президент держави-агресорки заявив, що ракета "Орешнік" - не модернізація старих радянських систем, а сучасна, новітня розробка. За його словами, зараз у Росії випробовується ще кілька подібних систем.

"РФ працює над цілою лінійкою ракет середньої та меншої дальності. Наразі ще кілька російських систем РСМД проходять випробування, їх теж планується виробляти серійно", - додав президент РФ.

Командувач ракетних військ стратегічного призначення Сергій Каракаєв запевнив Путіна, що “Орешнік” може вражати цілі на всій території Європи, а технічне оснащення ракети дозволяє долати всі існуючі та перспективні засоби протиракетної оборони.

“Ракетний комплекс "Горішник" не має аналогів у світі”, - традиційно відрапортував командувач РВСН.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що балістична ракета, якою російська терористична армія вдала по Дніпру, була запущена з військового комплексу "Кедр", розташованого в Астраханській області Росії. Швидкість, яку вона досягла на останній ділянці траєкторії до цілі, перевищувала 11 Махів, тобто в 11 разів більше швидкості звуку.

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