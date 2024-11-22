Путин объявил о серийном производстве баллистических ракет "Орешник"

Командующий российскими ракетными войсками стратегического назначения заверил хозяина Кремля, что аналогов этой ракете в мире нет.

В пятницу, 22 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с военным руководством объявил о серийном производстве баллистических ракет "Орешник". По словам Путина, именно эта ракета была накануне применена во время атаки на украинский город Днепр.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

При этом российский президент настойчиво уверял, что "Орешник" не является стратегическим оружием.

"По факту система "Орешник" стратегическим оружием не является, по крайней мере, это не межконтинентальная баллистическая ракета, и не является средством массового поражения, в том числе и потому, что это еще и высокоточное оружие", — сказал Путин.

По его словам, решение о серийном производстве системы уже принято.

"Необходимо наладить серийное производство, будем считать, что решение о серийном производстве этой системы принято. Да, собственно, оно практически организовано", — добавил он.

Президент государства-агрессора заявил, что ракета "Орешник" – не модернизация старых советских систем, а современная, новейшая разработка. По его словам, сейчас в России испытывается еще несколько подобных систем.

"РФ работает над целой линейкой ракет средней и меньшей дальности. Пока еще несколько российских систем РСМД проходят испытания, их тоже планируется производить серийно", — добавил президент РФ.

Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заверил Путина, что "Орешник" может поражать цели по всей территории Европы, а техническое оснащение ракеты позволяет преодолевать все существующие и перспективные средства противоракетной обороны.

"Ракетный комплекс "Орешник" не имеет аналогов в мире", — традиционно отрапортовал командующий РВСН.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что баллистическая ракета, которой российская террористическая армия удачна по Днепру, была запущена из военного комплекса "Кедр", расположенного в Астраханской области России. 11 Махов, то есть в 11 раз больше скорости звука.

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