Россия должна почувствовать, что такое война: главное из вечернего обращения Зеленского

Украина должна быть готова, что Путин будет и дальше запугивать страну.

Если раздается сигнал воздушной тревоги, нужно реагировать — беречь себя и идти в укрытие. Какой бы ни была российская ракетная угроза, ее нельзя игнорировать.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Также президент подчеркнул, что когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех – от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и громадах. Сирена звучит – идем в укрытие.

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"Когда нет сирены – работаем и служим. В войне иначе не бывает", – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что Путин будет и дальше запугивать нашу страну. Он ведь на этом построил всю свою власть.

"Важно уметь правильно реагировать и делать все, чтобы эта война возвращалась домой, в Россию, и чтобы там чувствовали, что такое война", – подытожил президент.

Напомним, Владимир Зеленский 22 ноября подписал указ и ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины.

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