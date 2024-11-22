Россияне давят со всех сторон: что происходит на Кураховском направлении

Оккупанты намерены взять ВСУ в окружение возле Успеновки и Курахово. Есть информация о присутствии российских войск на территории самого Курахово в восточной части.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Еспресо".

"Есть свидетельства, что они контролируют определенную часть города. Россияне наступают с востока, с севера, со стороны Кураховского водохранилища, и уже взяли под контроль некоторые населенные пункты", — сообщил Попович.

По его словам россияне наступают с востока, угрожая перерезать трассу на Запорожье, которая идет к востоку от Курахово.

"Это может произойти не только в одной точке. Там есть сразу несколько угрожающих мест, прежде это поселок Константинополь. А также малый радиус — это Успеновка, где так же может быть окружение. Оно там понемногу образуется, скажем так", — добавил обозреватель.

Он отметил, что погода сейчас не способствует успешным передвижениям подразделений на фронте.

"Выпал первый снег. Очевидно, что он растает. А когда это произойдет, то будет грязь, которая сузит возможности отступления по нормальным дорогам. Придется идти по полям и возможно бросать технику, если ситуация будет разворачиваться по неблагоприятному сценарию. Поэтому все очень тревожно", — сказал эксперт.

Денис Попович отметил, что, к сожалению, пока на Кураховском направлении враг сохраняет наступательный потенциал и имеет продвижение.

Напомним, Андрей Белецкий рассказал о ситуации на фронте. Командир Третьей штурмовой бригады уверен, что необходим комплексный подход к улучшению морально-психологического состояния украинской армии.

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