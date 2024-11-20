Зеленский рассказал, как Украина будет возвращать Крым

Зеленский подчеркнул, что "не может юридически признать какую-либо оккупированную территорию Украины на русском".

У Украины нет достаточной силы для того, чтобы вернуть себе границы 1991 года военным путем. Потому украинцы готовы возвращать Крым с помощью дипломатии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью каналу Fox News.

"Я уже говорил, что мы готовы по дипломатическому пути вернуть Крым. Мы не можем терять десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради возвращения Крыма... Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем", – сказал глава государства.

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Зеленский пояснил, что Украина "не может юридически признать какую-либо оккупированную территорию российской".

"Это о тех территориях, которые были оккупированы Путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года... Юридически мы это не признаем, мы это не принимаем", — добавил он.

Ранее телеканал Fox News опубликовал отрывок из интервью с Зеленским, в котором сказал, что Украина без американской поддержки может проиграть войну.

Напомним, советник Трампа заявил, что Украина должна забыть о Крыме и думать о мире. Это заявление прокомментировал советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

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