Удары Storm Shadow по РФ: в Defence Express рассказали подробности

Украинские военные эксперты проанализировали информацию о возможных ударах Storm Shadow по РФ. В Defence Express предположили, что воздушные силы Украины ударили по объекту президента РФ с подземным КП на Курщине, ведь этим, по их мнению, можно объяснить расходы достаточно значительного количества ракет.

Об этом говорится в материале портала Defence Express.

"В РФ начали сетовать на то, что Украина начала применение не только баллистических ATACMS, но и крылатых ракет Storm Shadow/SCALP по их территории. В частности, есть видео из Курской области из населенного пункта Марьино. При этом для удара была использована довольно значительная количество ракет. На видео слышно около 15 взрывов, хотя часть из них может быть работой систем ПВО. Но не менее интересна цель. отметили специалисты.

Фотаж из missile strike recorded в Kursk Region, presumably Storm Shadow missiles in action. pic.twitter.com/pP4T4QP8ql — Clash Report (@clashreport) November 20, 2024

Там также отметили, что видео снято рядом с историческим зданием имения Барятинских, которое сейчас является санаторием, который находится в ведении Управления делами президента РФ.

"В то же время поражаемый объект в его восточной части и фигурирует информация, что там военный объект типа "узел связи". С огромной судьбой вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а о углубленный командный пункт. Учитывая близость санатория, очень вероятно то, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской. области. А учитывая, что именно там действуют и войска КНДР, не исключительно, что на нем могли находиться и северокорейские генералы», — пояснили в Defence Express.

эксперты отметили, что именно такая категория лиц и подобный объект стоят расходы достаточно значительного количества крылатых ракет Storm Shadow/SCALP, которые были предназначены для поражения целей такой категории, потому что их 450-кг боевая часть специально создана для поражения защищенных объектов. В частности, эти ракеты уже поражали аналогичные КП, но на территории Украины, например резервный командный пункт ЧФ РФ в Верхнесадовом.

В то же время эксперты отметили, что это пока предположение.

"Поэтому в любом случае следует дождаться официального сообщения, как и традиционного "вой из болот". В целом стоит отметить, что разрешение бить по РФ Storm Shadow это не только о ракетах, а о значительно более важных картах", — добавили в Defence Express.

Напомним, как ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник, крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP франко-британского производства поразили военный объект на территории РФ.

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