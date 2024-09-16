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Куда в России достают ракеты Storm Shadow: карта объектов

Куда в России достают ракеты Storm Shadow: карта объектов

Ракеты Storm Shadow/Скриншот

Радиус действия этих ракет достигает 250 км.

Журналисты создали карту объектов на территории России, расположенных в пределах радиуса действия британских ракет Storm Shadow.

Карту опубликовало издание The Times.

Так, в радиус действия ракет Storm Shadow на российской территории попадают 14 аэродромов и аэропортов, один нефтеперерабатывающий завод и штаб Южного военного округа Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону.

Радиус действия ракет Storm Shadow/Карта The Times / ©
Радиус действия ракет Storm Shadow/Карта The Times

Радиус действия ракет Storm Shadow составляет 250 км. Это позволяет им доставать до значительного количества объектов на территории России.

Радиус действия ракет Storm Shadow / ©
Радиус действия ракет Storm Shadow

К слову, издание The Guardian со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания разрешили Украине бить дальнобойными ракетами по объектам в глубине России, но официально об этом не объявили.

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