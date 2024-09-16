Молодая девушка Венсана Касселя беременна

Французский актер и продюсер Венсан Кассель ждет рождения четвертого ребенка.

Молодая возлюбленная артиста, модель Нара Баптиста, беременна. Радостной новостью избранница Касселя поделилась в своем Instagram. Возлюбленная актера опубликовала интересные фото. На снимках она предстает в черном длинном платье. Обтягивающий наряд не только уже не скрывает беременность Баптисты, но и наоборот – подчеркивает ее.

Девушка Венсана Касселя — Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Отметим, что Нара Баптиста забеременела от Венсана Касселя через год после начала их отношений. О романе актера с младшей на 30 лет моделью стало известно в сентябре прошлого года.

Девушка Венсана Касселя — Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

В общем, для Венсана Каселля этот ребенок станет четвертым. У актера от бывшей жены, актрисы Моники Беллуччи двое детей – дочери Дева и Леони. От второго брака с моделью Тиной Кунаки, с которой он развелся весной прошлого года, Кассель тоже воспитывает дочь.

Напомним, недавно скандальная украинская блогерша Таня Пренткович объявила о беременности. Вместе со своим мужем звезда Сети ждет рождения третьего ребенка.

Скандальная блогерша Пренткович сообщила о третьей беременности

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