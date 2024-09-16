Трамп отреагировал на стрельбу неподалеку от себя

После инцидента политик отметил, что "это был, безусловно, интересный день!"
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп после стрельбы в международном гольф-клубе поблагодарил Секретную службу за то, что остался в безопасности.
Об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth.
После инцидента со стрельбой кандидат в президенты поблагодарил всех за заботу и добрые пожелания. Он отметил, что "это был безусловно, интересный день!"
"Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и его офис храбрых и преданных патриотов, а также все правоохранительные органы за невероятную работу, проделанную сегодня в Trump International, чтобы обеспечить мне, 45-му президенту Соединенных Штатов и кандидату от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах, безопасность", – говорится в заявлении политика.
Трамп добавил, что "работа была проделана на высоком уровне". Он также сказал, что очень гордится тем, что является американцем.
Напомним, 15 сентября во Флориде у поля для гольфа Trump West Palm Beach произошла стрельба. Трамп как раз играл там в гольф. Огонь велся не по политику.
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