Ночная атака "Шахедами" по Украине: сколько дронов сбила ПВО

Российские войска атаковали Украину беспилотниками "Шахед" вечером 15 сентября и в ночь на 16 сентября. Силы ПВО сбили большинство вражеских целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 16 сентября враг атаковал Украину дронами типа "Шахед". В период с 20:00 15 сентября до 06:00 16 сентября радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 56 беспилотников. Враг запустил их из Курска и Ейска.

Основным направлением вражеского удара была Киевская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 53 беспилотника в Киевской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Еще три вражеских дрона были локационно потеряны в нескольких регионах. По передним данным, обошлось без пострадавших и последствий.

Напомним, во время ночной атаки по Украине взрывы гремели в Киевской, Житомирской, Черкасской, Хмельницкой, Кировоградской областях и в районе города Днепр.

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