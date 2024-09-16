Россияне ночью атаковали Украину беспилотниками: где прогремели взрывы

Позаботьтесь о собственной безопасности.
В ночь на 16 сентября 2024 года россияне атаковали Украину ударными дронами.
В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
В нескольких регионах раздались взрывы.
В частности, по информации мониторинговых каналов, взрывы раздавались:
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Обухов/р-н (Киевщина);
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Хмельницкая область;
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Кировоградщина;
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Житомирщина;
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Киев/пригород;
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Днепр/р-н;
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Киевщина;
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Канев (Черкащина);
Напомним, что ранее сообщалось, что в Хмельнитчине раздались взрывы.
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