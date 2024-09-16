Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне ночью атаковали Украину беспилотниками: где прогремели взрывы

Россияне ночью атаковали Украину беспилотниками: где прогремели взрывы

Находитесь в укрытии до окончания отбоя воздушной тревоги / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Позаботьтесь о собственной безопасности.

В ночь на 16 сентября 2024 года россияне атаковали Украину ударными дронами.

В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В нескольких регионах раздались взрывы.

В частности, по информации мониторинговых каналов, взрывы раздавались:

  • Обухов/р-н (Киевщина);

  • Хмельницкая область;

  • Кировоградщина;

  • Житомирщина;

  • Киев/пригород;

  • Днепр/р-н;

  • Киевщина;

  • Канев (Черкащина);

Напомним, что ранее сообщалось, что в Хмельнитчине раздались взрывы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Самый эффективный способ остановки и уничтожения врага - дроны, в том числе ночные - командир «Сумы»

Самый эффективный способ остановки и уничтожения врага - дроны, в том числе ночные - командир «Сумы»

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация