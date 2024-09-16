Россияне ночью атаковали Украину беспилотниками: где прогремели взрывы

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В ночь на 16 сентября 2024 года россияне атаковали Украину ударными дронами.

В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В нескольких регионах раздались взрывы.

В частности, по информации мониторинговых каналов, взрывы раздавались:

Обухов/р-н (Киевщина);

Хмельницкая область;

Кировоградщина;

Житомирщина;

Киев/пригород;

Днепр/р-н;

Киевщина;

Канев (Черкащина);

Напомним, что ранее сообщалось, что в Хмельнитчине раздались взрывы.

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