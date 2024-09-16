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Астрологический прогноз на 16 сентября

Астрологический прогноз на 16 сентября

Горн - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации нового –преимущественно профессионального – проекта и принимать важные решения, которые окажутся единственно верными в сложившихся обстоятельствах. 

Символ дня: горн. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый. 

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: нежелательно не только оперировать, но и просто лечить кишечник – из-за его повышенной чувствительности можно будет вместо оздоровления получить ухудшение состояния. 

Питание дня: потребление сладкого желательно минимизировать всегда, но в этот день – особенно. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай культур со съедобной наземной частью. 

Магия и мистика дня: от любых магических действий необходимо отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, так что можно не придавать им особого значения. 

Табу дня: ни в коем случае нельзя бездействовать – нужно найти себе хоть какое-то занятие. 

Цитата дня: "Ты должен заниматься тем, что делает тебя счастливым. Забудь о деньгах или других ловушках, которые принято считать успехом. Ели ты счастлив, работая в деревенском магазине, работай. У тебя всего одна жизнь" (Карл Лагерфельд). 

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