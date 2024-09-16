Астрологический прогноз на 16 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации нового –преимущественно профессионального – проекта и принимать важные решения, которые окажутся единственно верными в сложившихся обстоятельствах.
Символ дня: горн.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: нежелательно не только оперировать, но и просто лечить кишечник – из-за его повышенной чувствительности можно будет вместо оздоровления получить ухудшение состояния.
Питание дня: потребление сладкого желательно минимизировать всегда, но в этот день – особенно.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать урожай культур со съедобной наземной частью.
Магия и мистика дня: от любых магических действий необходимо отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, так что можно не придавать им особого значения.
Табу дня: ни в коем случае нельзя бездействовать – нужно найти себе хоть какое-то занятие.
Цитата дня: "Ты должен заниматься тем, что делает тебя счастливым. Забудь о деньгах или других ловушках, которые принято считать успехом. Ели ты счастлив, работая в деревенском магазине, работай. У тебя всего одна жизнь" (Карл Лагерфельд).
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