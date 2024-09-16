Астрологический прогноз на 16 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации нового –преимущественно профессионального – проекта и принимать важные решения, которые окажутся единственно верными в сложившихся обстоятельствах.

Символ дня: горн.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: нежелательно не только оперировать, но и просто лечить кишечник – из-за его повышенной чувствительности можно будет вместо оздоровления получить ухудшение состояния.

Питание дня: потребление сладкого желательно минимизировать всегда, но в этот день – особенно.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать урожай культур со съедобной наземной частью.

Магия и мистика дня: от любых магических действий необходимо отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, так что можно не придавать им особого значения.

Табу дня: ни в коем случае нельзя бездействовать – нужно найти себе хоть какое-то занятие.

Цитата дня: "Ты должен заниматься тем, что делает тебя счастливым. Забудь о деньгах или других ловушках, которые принято считать успехом. Ели ты счастлив, работая в деревенском магазине, работай. У тебя всего одна жизнь" (Карл Лагерфельд).

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