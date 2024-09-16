Астрологічний прогноз на 16 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію нового – переважно професійного – проєкту та ухвалювати важливі рішення, які виявляться єдино правильними в обставинах, що склалися.

Символ дня: сурма.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: білий, бузковий.

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: небажано не лише оперувати, а й просто лікувати кишківник – через його підвищену чутливість можна буде замість оздоровлення отримати погіршення стану.

Харчування дня: споживання солодкого бажано мінімізувати завжди, але цього дня – особливо.

Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай культур з їстівною наземною частиною.

Магія і містика дня: від будь-яких магічних дій необхідно відмовитися.

Сни дня: сни нинішньої ночі пророчими не є, тож можна не надавати їм особливого значення.

Табу дня: в жодному разі не можна не діяти – треба знайти собі хоч якесь заняття.

Цитата дня: "Ти повинен займатися тим, що робить тебе щасливим. Забудь про гроші чи інші пастки, які заведено вважати успіхом. Якщо ти щасливий, працюючи в сільському магазині, – працюй. У тебе лише одне життя" (Карл Лагерфельд).

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