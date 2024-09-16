Нічна атака "Шахедами" по Україні: скільки дронів збила ППО

Російські війська атакували Україну безпілотниками "Шахед" ввечері 15 вересня та в ніч проти 16 вересня. Сили ППО збили більшість ворожих цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 16 вересня ворог атакував Україну дронами типу "Шахед". У період від 20:00 15 вересня до 06:00 16 вересня радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 56 безпілотників. Ворог запустив їх із Курська та Єйська.

Основним напрямком ворожого удару була Київська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 53 безпілотники у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Ще три ворожі дрони були локаційно втрачені у кількох регіонах. За передніми даними, минулося без постраждалих та наслідків.

Нагадаємо, під час нічної атаки по Україні вибухи гриміли у Київській, Житомирській, Черкаській, Хмельницькій, Кіровоградській областях та в районі міста Дніпро.

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