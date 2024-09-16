Чи оголосить Путін ще одну мобілізацію в Росії: в ISW прокоментували ймовірність

Кремль не бажає погодитися на зниження інтенсивності бойових дій в Україні.

Очільник Кремля Володимир Путін не хоче оголошувати ще одну часткову мобілізацію через побоювання внутрішнього невдоволення, однак ймовірність не виключається.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW продовжує оцінювати, що Путін, ймовірно, продовжуватиме вказувати Міністерству оборони продовжувати заходи щодо прихованої мобілізації.

"Путін зберігає можливість оголосити ще один раунд мобілізації, як він зробив восени 2022 року, незважаючи на своє бажання уникнути цього. Кремль також не бажає погодитися на зниження інтенсивності бойових дій російських військ, оскільки Кремль вважає збереження ініціативи стратегічним імперативом. Залишається незрозумілим, чи відповість Путін ще одним раундом мобілізації, якщо зіткнеться з іншою кризою, схожою або гіршою за кризу, з якою зіткнувся Кремль восени 2022 року, оскільки російські інвестиції в розвиток російської системи формування збройних сил, військової економіки та міжнародних оборонних відносин дозріли і, ймовірно, продовжуватиметься до 2026 року", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, за даними ISW, російські окупанти просунулися на фронті в Україні та на Курщині.

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