Ворог просунувся на фронті в Україні та на Курщині – звіт ISW

За даними аналітиків, 15 вересня російські сили просунулися на Покровському напрямку, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські війська просунулися на трьох напрямках фронту в Україні – Сіверському, Покровському і під Вугледаром. Ворог також відвоював населений пункт у Курській області, де водночас просуваються ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Бої в Курській області

Сили оборони України просунулися у Глушковському районі Курської області. Як заявив 14 вересня російський військовий блогер, українські війська просунулися до південно-східної околиці Вольфіно (на південний захід від Глушково).

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Російська армія нещодавно просунулася до українського виступу на Курщині і відбила населений пункт. Геолокаційні кадри за 14 і 15 вересня вказують на те, що ворог просунувся на полях на схід від 10-го Жовтня (на південь від Коренево) і незначно просунувся на захід від Любимівки відповідно. Російські джерела стверджували, що підрозділи їхніх військ відбили Борки (на південний схід від Суджі).

Бої в Харківській області

На Харківщині 14 і 15 вересня тривали бої біля Глибокого та біля Вовчанська, але жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Український боєць, який воює на півночі Харківської області, 15 вересня заявив, що темпи ворожих ударів планувальними бомбами знижувалися протягом останніх двох тижнів (приблизно 1-14 вересня), оскільки окупанти втратили значну кількість безпілотників дальньої дії.

Бої в Луганській області

Російські загарбники нещодавно незначно просунулися на північний захід від Сватового на тлі продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Геолокаційні кадри за 15 вересня демонструють, як український дрон скидає терміт на російські позиції на північ від Стельмахівки (на північний захід від Сватового), вказуючи, що російські війська просунулися в цьому районі.

Армія РФ продовжувала наступальні дії на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки, на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки, на північний захід від Сватового біля Колісниківки, Глушківки, Кругляківки, Стельмахівки та в напрямку Лозової, на південний захід від Сватового біля Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Чернещини, на північний захід від Кремінної біля Новосадового, Макіївки, Невського, на захід від Кремінної біля Тернів і Зарічного, на південь від Кремінної біля Серебрянки.

Ситуація на фронті в Донецькій області

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку та продовжили наступ у цьому районі 15 вересня. Геолокаційні кадри за 15 вересня свідчать про те, що ворог просунувся на захід від Золотарівки (на схід від Сіверська).

Окупанти 15 вересня продовжували наступ у районі Часового Яру, але підтверджених змін лінії фронту не було. Того ж дня ворог продовжив наступ у районі Торецька, де теж не було підтверджених змін лінії фронту. Російські війська вели наступальні дії під Торецьком, на північний схід від Торецька біля Дачного, на схід від Торецька біля Дружби, на південь від Торецька біля Нелипівки, на захід від Торецька в напрямку Щербинівки.

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За даними ISW, 15 вересня російські сили просунулися на Покровському напрямку, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські військові блогери стверджували, що їхня армія просунулася на схід від Селидового, до південно-західної Українки (обидва на південний схід від Покровська), а також на південь і схід від Українки. Але аналітики ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російські загарбники, що діяли на схід від Покровська, вели наступальні операції в районах Сухої Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новоторецька та Красного Яру. А ворожі сили, що діяли на південний схід від Покровська, атакували поблизу Селидового, Українки, Долинівки, Новогродівки, Маринівки, Михайлівки, Желанного Першого, Желанного Другого та Лисівки (на захід від Новогродівки).

Один з російських блогерів стверджував, що темп просування армії РФ на Покровському напрямку уповільнився, і що військам необхідно перемістити свою матеріально-технічну підтримку вздовж російських наземних ліній зв’язку.

Окупанти нещодавно просунулися на захід від Донецька на тлі наступальних операцій у цьому районі. Геолокаційні кадри за 15 вересня вказують, що росіяни нещодавно просунулися до східної Максимілянівки.

Загарбники нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри за 15 вересня свідчать про те, що росіяни просунулися на північний схід від Водяного (на північний схід від Вугледара).

Протягом 14 і 15 вересня ворог вів наступальні операції біля Катеринівки, Костянтинівки, Вугледара та Водяного.

Водночас окупанти проводили наступальні операції в районі кордону Донецької і Запорізької областей у районі Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки), Макарівки (на південь від Великої Новосілки) і Новодар’ївки (на південний захід від Великої Новосілки), але підтверджень зміни лінії фронту не було.

Ситуація на південному фронті

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області. Підтверджених змін на лінії фронту 15 вересня не було.

На геолокаційних кадрах за 15 вересня видно, як російська диверсійно-розвідувальна група проводить рейд на позиції українських військ поблизу Кам’янського. Але аналітики на бачили повідомлень чи доказів того, що ворог проводить штурм або просувається в цьому районі.

Станом на 15 вересня російська армія активізувала наступ на островах у дельті річки Дніпро.

Нагадаємо, за даними аналітиків Deep State, російські війська просунулися біля Колісниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару, у Спірному та Українську.

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