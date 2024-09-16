Стало відомо, де просунувся ворог на фронті - Deep State

Росіяни продовжують наступати.
Аналітики повідомили, що оновили мапу бойових дій на фронті.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
"Ворог просунувся біля Колісниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару, у Спірному та Українську", - йдеться у повідомленні.
Уточнено ситуацію в Кремінному.
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал про те, що Росія веде запеклі бої за два міста на Донеччині. Це Покровськ і Часів Яр. Захоплення цих двох міст може наблизити РФ до досягнення її головної військової мети – окупації Донеччини.
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