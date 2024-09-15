Чи може Україна торгуватися своїми територіями: що кажуть в МЗС

В МЗС відкидають домовленості на кшталт Мінська.
Україна не має наміру торгувати власними територіями, аби припинити війну. Зокрема, такою є позиція президента Володимира Зеленського.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту до Сумської області.
"Запевнив наших воїнів, що Україна не планує вести будь-який торг за території або домовленості в стилі Мінська, що б не писали в газетах", - написав міністр у своєму Facebook.
Сибіга наголосив, що "це тверда позиція президента, і у Вашингтоні він представить речі, які точно посилять наших воїнів".
Як повідомлялося, Володимир Зеленський розповів про пункти плану перемоги України. Він готовий поділитися ними з чинним президентом США Джо Байденом, а також з кандидатами у президентське крісло - Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.
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