Может ли Украина торговаться своими территориями: что говорят в МИД

Украина не намерена торговать собственными территориями, чтобы прекратить войну. В частности, такова позиция президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время визита в Сумскую область.

"Уверил наших воинов, что Украина не планирует вести какой-либо торг по территории или договоренности в стиле Минска, что бы ни писали в газетах", — написал министр в своем Facebook.

Сибига подчеркнул, что "это жесткая позиция президента, и в Вашингтоне он представит вещи, которые точно усилят наших воинов".

Как сообщалось, Владимир Зеленский рассказал о пунктах плана победы Украины. Он готов поделиться ими с действующим президентом США Джо Байденом, а также с кандидатами в президентское кресло – Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.

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