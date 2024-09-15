Может ли Украина торговаться своими территориями: что говорят в МИД

В МИД отвергают договоренности вроде Минска.
Украина не намерена торговать собственными территориями, чтобы прекратить войну. В частности, такова позиция президента Владимира Зеленского.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время визита в Сумскую область.
"Уверил наших воинов, что Украина не планирует вести какой-либо торг по территории или договоренности в стиле Минска, что бы ни писали в газетах", — написал министр в своем Facebook.
Сибига подчеркнул, что "это жесткая позиция президента, и в Вашингтоне он представит вещи, которые точно усилят наших воинов".
Как сообщалось, Владимир Зеленский рассказал о пунктах плана победы Украины. Он готов поделиться ими с действующим президентом США Джо Байденом, а также с кандидатами в президентское кресло – Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.
Читайте также:
- В Турции сделали заявление об окончании войны в Украине и мирные переговоры
- Зеленский прокомментировал амбициозные заявления Трампа об окончании войны
- Диктатор Путин пригрозил НАТО войной: Байден отреагировал