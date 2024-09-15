Зеленский рассказал о пунктах плана победы Украины

Президент готов поделиться пунктами плана и с действующим президентом США и кандидатами в президентское кресло.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть план победы. Он состоит из нескольких пунктов.

Об этом он рассказал в интервью Фариду Закарии для его программы GPS на CNN.

"Я буду говорить с ними о том, как укрепить нас перед Саммитом мира, чтобы мы занимали сильную позицию. Дипломатические решения хороши, если ты силен. Иначе Путин даже не будет в этом участвовать. Если при других обстоятельствах они не будут заинтересованы в том, чтобы остановить войну. Поэтому у меня есть план победы, потому что для нас победа означает быть очень сильными, и будь сильны к дипломатии", — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что четыре пункта плана — основные, но есть еще дин, "который нам нужен после войны". Зеленский говорит, что поделится с президентом США Джо Байденом во время встречи.

"Речь о безопасности. Речь о геополитическом месте Украины. Речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступна для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решении по экономической поддержке, но которые, я думаю, будут интересны", — рассказал президент.

Он высказал мнение о том, если Байден оценит этот план и "если его команда сможет что-то добавить, что усилит нашу позицию, мы готовы".

Также Зеленский сказал о том, что готов поделиться своим планом и с кандидатами в президенты США – демократкой Камалой Гаррис и республиканцем Дональдом Трампом. По его словам, "это будет честно и правильно".

"Считаю, что многое зависит и от решений Конгресса США. Поэтому поделиться (стоит — Ред.) и с Конгрессом. после этих шагов мы готовы поделиться с остальными", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что его "план победы" зависит от решений Байдена, а не от Путина. Украинский президент считает, что реализация этого плана заставит хозяина Кремля задуматься о завершении войны.

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