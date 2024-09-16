Стало известно, где продвинулся враг на фронте – Deep State

Россияне продолжают наступать.
Аналитики сообщили, что обновили карту боевых действий на фронте.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
"Враг продвинулся возле Колесниковки, Екатериновки, Водяного, Угледара, в Спорном и Украинском", — говорится в сообщении.
Уточнена ситуация в Кременном.
Напомним, издание The Wall Street Journal опубликовало материал о том, что Россия ведет ожесточенные бои за два города в Донецкой области. Это Покровск и Времен Яр. Захват этих двух городов может приблизить РФ к достижению главной военной цели – оккупации Донбасса.
Читайте также:
- Наступление на Покровск: сможет ли РФ в ближайшее время захватить город
- Россияне запустили "Шахеды": где опасность
- Зеленский ответил, получила ли Украина разрешение на удары в глубь РФ
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.