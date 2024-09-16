Стало известно, где продвинулся враг на фронте – Deep State

Аналитики сообщили, что обновили карту боевых действий на фронте.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

"Враг продвинулся возле Колесниковки, Екатериновки, Водяного, Угледара, в Спорном и Украинском", — говорится в сообщении.

Уточнена ситуация в Кременном.

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Напомним, издание The Wall Street Journal опубликовало материал о том, что Россия ведет ожесточенные бои за два города в Донецкой области. Это Покровск и Времен Яр. Захват этих двух городов может приблизить РФ к достижению главной военной цели – оккупации Донбасса.

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