Військовий експерт анонсував "добрі новини" з Курської області

Сили оборони зберігають контроль над частиною територій Курської області.

Про це повідомив в ефірі Radio NV військовий експерт Павло Нарожний.

Він повідомив, що на території Курської області існує плацдарм, на який ворог здійснив контратаку. За його словами, контратака була незначною, і повідомлялося про колону з восьми одиниць техніки, яка атакує наш лівий фланг. Ворог переправився через річку Сейм і намагається відбити Глушківський район, де розташоване велике угруповання сил оборони.

Нарожний додав, що силам оборони вдалося не тільки зупинити наступ ворога на цьому напрямку, але й відкинути окупантів.

"Зараз йде атака геть в іншому напрямку. І у ворога там немає сил, щоб ефективно контратакувати. Можна точно сказати, що використовується авіація. Тому що в місті Суми купа повідомлень у соцмережах, що над містом літають літаки. Звісно, це наші літаки. Тому очікуємо найближчим часом на гарні новини з Курської області", – сказав він.

Нагадаємо, керівник "Центра протидії дезінформації" РНБО, лейтенант Андрій Коваленко повідомляв, що угруповання російських військ у Курській області опинилося у жахливій ситуації.

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