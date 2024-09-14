Погані новини для росіян: на Курщині починається нова операція ЗСУ

Керівник ЦПД РНБО зазначив, що через небажання Кремля закінчити війну, росіяни будуть гинути вже на своїй землі.

Керівник "Центра протидії дезінформації" РНБО, лейтенант Андрій Коваленко зазначив, що угруповання російських військ у Курській області опинилося у жахливій ситуації.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Значна кількість росіян на Курщині в жахливій ситуації. Багато родин отримають погані новини через тупість командирів режиму Путіна. Завершуйте війну вже, бо російські діти і чоловіки далі будуть гинути вже на російській землі", - наголосив Коваленко.

Коментар керівника ЦПД з'явився на тлі повідомлень про початок нової операції Сил оборони України на Курщині. Зокрема Telegram-канал підрозділу Khorne group 116 механізованої бригади повідомив, що найближчим часом близько 8 тисяч особового складу російської армії можуть опинитися у "котлі" або добровільно здати значну територію у Курській області.

"Зараз ми починаємо нову операцію, і у росіян є лише два варіанти – залишити значно більше території або потрапити в оточення. Це українська операція "Багратіон". За ними вибір: ганьба або смерть", - йдеться у повідомленні Khorne group.

Нагадаємо, українські десантники розбили російський підрозділ ВДВ у Курській області. У результаті бойових дій – на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також декілька десятків ліквідованих росіян.

Читайте також: