Военный эксперт анонсировал "хорошие новости" из Курской области

Силы обороны сохраняют контроль над частью территорий Курской области.

Об этом сообщил в эфире Radio NV военный эксперт Павел Нарожный.

Он сообщил, что на территории Курской области существует плацдарм, на который враг совершил контратаку. По его словам, контратака была незначительной, и сообщалось о колонне из восьми единиц техники, атакующей наш левый фланг. Враг переправился через реку Сейм и пытается отразить Глушковский район, где расположена крупная группировка сил обороны.

Нарожный добавил, что силам обороны удалось не только остановить наступление врага на этом направлении, но и отвергнуть оккупантов.

"Сейчас идет атака совсем в другом направлении. И у врага там нет сил, чтобы эффективно контратаковать. Можно точно сказать, что используется авиация. Потому что в городе Сумы куча сообщений в соцсетях над городом летают самолеты. Конечно, это наши самолеты. Поэтому ожидаем в ближайшее время хорошие новости из Курской области", – сказал он.

Напомним, руководитель "Центра противодействия дезинформации" СНБО, лейтенант Андрей Коваленко сообщал, что группировка российских войск в Курской области оказалась в ужасной ситуации.

Читайте также: