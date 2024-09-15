На Курщині цивільні масово здають "кадирівців" ЗСУ - Нацспротив

У Курській області цивільні передають інформацію ЗСУ про місцеперебування "кадировців" та військові об'єкти противника.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що дедалі більше росіян - як цивільних, так і військових, йдуть на співпрацю з Силами Оборони України. Повідомлення про кадировців в Курській області стали просто масовими.

"Так само майже за кожним результативним ударом вглиб тимчасово окупованих територій стоять люди, які надають інформацію про позиції ППО, склади боєприпасів або переміщення російських підрозділів. Трапляються і більш цікаві випадки. Так, 31 серпня 2024 року з’явилася новина про те, що на Курському напрямку підрозділи ЗСУ збили дуже цікаву ціль – рідкісний розвідувально-ударний БПЛА "Оріон", такий собі російський "Байрактар" на мінімалках. За даними з відкритих джерел, усього таких дронів було вироблено до 30 штук, при чому щонайменше 6 було збито (без урахування курського), знищення підтверджено візуально", - йдеться у повідомленні.

Вартість їх не повідомляється, але загальні інвестиції в цей проєкт вже склали близько $30 млн.

"До знищення цього «Оріона» доклалися самі росіяни. Інформатор всередині групи, яка займається обслуговуванням та пілотуванням цих дронів і пов’язаний із "Кронштадтом". Певний час тому ця людина вийшла на контакт із представниками певних підрозділів Сил оборони України і запропонувала надати дані щодо БПЛА, системи управління та підготовки персоналу", - додають в Нацспротиві.

Нагадаємо, в американському ISW оцінили, чи вистачить росіянам сил вибити ЗСУ із Курської області.

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