Враг продвинулся на фронте в Украине и на Курщине – отчет ISW

По данным аналитиков, 15 сентября российские силы продвинулись на Покровском направлении, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска продвинулись на трех направлениях фронта в Украине – Северском, Покровском и под Угледаром. Враг также отвоевал населенный пункт в Курской области, где в то же время продвигаются ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области

Силы обороны Украины продвинулись в Глушковском районе Курской области. Как заявил 14 сентября российский военный блогер, украинские войска продвинулись к юго-восточной окраине Вольфино (юго-западнее Глушково).

Также читайте Бойцы ВСУ уничтожили здание с российской пехотой в Курской области: видео

Российская армия недавно продвинулась к украинскому выступлению на Курщине и отбила населенный пункт. Геолокационные кадры за 14 и 15 сентября указывают на то, что враг продвинулся на полях к востоку от 10-го Октября (южнее Коренево) и незначительно продвинулся к западу от Любимовки соответственно. Российские источники утверждали, что подразделения их войск отбили Борки (юго-восточнее Суджи).

Бои в Харьковской области

На Харьковщине 14 и 15 сентября продолжались бои возле Глубокого и Волчанска, но никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Украинский боец, сражающийся на севере Харьковской области, 15 сентября заявил, что темпы вражеских ударов планировочными бомбами снижались в течение последних двух недель (примерно 1-14 сентября), поскольку оккупанты потеряли значительное количество беспилотников дальнего действия.

Бои в Луганской области

Российские захватчики недавно незначительно продвинулись северо-западнее Сватово на фоне продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Геолокационные кадры за 15 сентября демонстрируют, как украинский дрон сбрасывает термит на российские позиции к северу от Стельмаховки (к северо-западу от Сватово), указывая, что российские войска продвинулись в этом районе.

Армия РФ продолжала наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, к востоку от Купянска близ Петропавловки, к юго-западу от Сватово возле Колесниковки, Глушковки, Кругляковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой, юго-западнее Сватово возле Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебового, Чернещины, к северо-западу от Кременной у Новосадового, Макеевки, Невского, к западу от Кременной у Тернов и Заречного, к югу от Кременной у Серебрянки.

Ситуация на фронте в Донецкой области

Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении и продолжили наступление в этом районе 15 сентября. Геолокационные кадры за 15 сентября свидетельствуют о том, что враг продвинулся к западу от Золотаревки (восточнее Северского).

Оккупанты 15 сентября продолжали наступление в районе Часова Яра, но подтвержденных изменений линии фронта не было. В тот же день враг продолжил наступление в Торецком районе, где тоже не было подтвержденных изменений линии фронта. Российские войска вели наступательные действия под Торецком, к северо-востоку от Торецка возле Дачного, к востоку от Торецка возле Дружбы, к югу от Торецка возле Нелиповки, к западу от Торецка в направлении Щербиновки.

Также читайте Наступление на Покровск: сможет ли РФ в ближайшее время захватить город

По данным ISW, 15 сентября российские силы продвинулись на Покровском направлении, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские военные блогеры утверждали, что их армия продвинулась к востоку от Селидово, к юго-западной Украинке (оба к юго-востоку от Покровска), а также к югу и востоку от Украинки. Но аналитики ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Российские захватчики, действовавшие восточнее Покровска, вели наступательные операции в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новоторецкого и Красного Яра. А вражеские силы, действовавшие к юго-востоку от Покровска, атаковали вблизи Селидово, Украинки, Долиновки, Новогродовки, Мариновки, Михайловки, Желанного Первого, Желанного Второго и Лисовки (к западу от Новогродовки).

Один из российских блогеров утверждал, что темп продвижения армии РФ на Покровском направлении замедлился и что войскам необходимо переместить свою материально-техническую поддержку вдоль российских наземных линий связи.

Оккупанты недавно продвинулись к западу от Донецка на фоне наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры за 15 сентября указывают, что россияне недавно продвинулись к восточной Максимиляновке.

Захватчики недавно продвинулись юго-западнее Донецка. Геолокационные кадры за 15 сентября свидетельствуют о том, что россияне продвинулись к северо-востоку от Водяного (к северо-востоку от Угледара).

В течение 14 и 15 сентября враг вел наступательные операции у Катериновки, Константиновки, Угледара и Водяного.

В то же время оккупанты проводили наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей в районе Золотой Нивы (юго-восточнее Великой Новоселки), Макаровки (южнее Великой Новоселки) и Новодарьевки (юго-западнее Великой Новоселки), но подтверждений изменения линии фронта не было.

Ситуация на южном фронте

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области. Подтвержденных изменений на линии фронта 15 сентября не было.

На геолокационных кадрах за 15 сентября видно, как российская диверсионно-разведывательная группа проводит рейд на позиции украинских войск вблизи Каменского. Но аналитики не видели сообщений или доказательств того, что враг проводит штурм или продвигается в этом районе.

На 15 сентября российская армия активизировала наступление на островах в дельте реки Днепр.

Напомним, по данным аналитиков Deep State, российские войска продвинулись возле Колесниковки, Екатериновки, Водяного, Угледара, в Спорном и Украинске.

Читайте также: