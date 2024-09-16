Трамп відреагував на стрілянину неподалік від себе

Після інциденту політик зазначив, що "це був безумовно, цікавий день!"

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп після стрілянини у міжнародному гольфклубі подякував Секретній службі за те, що залишився у безпеці.

Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth.

Після інциденту зі стріляниною кандидат у президенти подякував усім за турботу і добрі побажання. Він зазначив, що "це був безумовно, цікавий день!"

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"Найголовніше, я хочу подякувати Секретній службі США, шерифу Ріку Бредшоу та його офісу хоробрих і відданих патріотів, а також усім правоохоронним органам за неймовірну роботу, виконану сьогодні в Trump International, щоб забезпечити мені, 45-му президенту Сполучених Штатів і кандидату від Республіканської партії на майбутніх президентських виборах, безпеку", – йдеться в заяві політика.

Трамп додав, що "робота була виконана на високому рівні". Він також сказав, що дуже пишається тим, що є американцем.

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді біля поля для гольфу Trump West Palm Beach сталася стрілянина. Трамп якраз грав там у гольф. Вогонь вівся не по політику.

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