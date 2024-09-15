Трамп зробив нову заяву про війну в Україні: що він пообіцяв

Політик заявив, що якби він був президентом, то війни Росії проти України "ніколи б не сталося".

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп знову пообіцяв врегулювати війну в Україні у разі повторного обрання президентом.

Про це Трамп заявив під час звернення до учасників 20-ї щорічної зустрічі YE.

Трам переконаний, що це треба зробити "з допомогою сили і мудрості".

"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це врегулювання потрібно зробити, і ми повинні зробити це, і зробити це за допомогою сили і мудрості", – сказав він у зверненні.

Ба більше, Трамп заявив, що якби він був президентом, то війни Росії проти України "ніколи б не сталося".

"Через 53 дні у нас вибори. Вони багато чого змінять, зокрема й щодо цієї війни", – зазначив кандидат у президенти США від Республіканської партії.

Крім того, Трамп заявив, якщо на виборах переможе демократка Камала Гарріс, то це означатиме для Америки війну з Росією.

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