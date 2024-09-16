Молода дівчина Венсана Касселя вагітна

Французький актор і продюсер Венсан Кассель чекає на народження четвертої дитини.

Молода кохана артиста, модель Нара Баптиста, вагітна. Радісною новиною обраниця Касселя поділилася у своєму Instagram. Кохана актора опублікувала цікаві фото. На знімках вона постає в чорній довгій сукні. Обтисле вбрання не лише вже не приховує вагітність Баптисти, а й навпаки – підкреслює її.

Дівчина Венсана Касселя - Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Зазначимо, Нара Баптиста завагітніла від Венсана Касселя через рік після початку їхніх стосунків. Про роман актора з молодшою на 30 років моделлю стало відомо у вересні минулого року.

Дівчина Венсана Касселя - Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Загалом, для Венсана Каселля ця дитина стане четвертою. Актор має від колишньої дружини, акторки Моніки Беллуччі двоє дітей – доньок Деву та Леоні. Від другого шлюбу з моделлю Тіною Кунакі, з якою він розлучився навесні минулого року, Кассель теж виховує доньку.

Нагадаємо, нещодавно скандальна українська блогерка Таня Пренткович оголосила про вагітність. Разом зі своїм чоловіком зірка Мережі чекає на народження третьої дитини.

Скандальна блогерка Пренткович повідомила про третю вагітність

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