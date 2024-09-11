Скандальна блогерка Таня Пренткович вагітна втретє

Скандальна українська блогерка-мільйонниця Таня Пренткович та її чоловік Андрій Гонковський чекають на народження третьої дитини.

Про це пара повідомила в Instagram. Пренткович опублікувала відео, на якому зображена з чоловіком та двома синами. Сімейство прогулювалося пляжем, а тим часом блогерка, яка була одягнена в білий сарафан, демонструвала свій вже помітно округлий животик.

"+1", - коротко підписала ролик Пренткович, давши чітко зрозуміти, що незабаром їхня сім'я стане більшою.

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Загалом, відео, ймовірно, було зняте в Португалії. Саме там родина Пренткович оселилася після скандального виїзду за кордон. До слова, на початку цього року стало відомо, що блогерка разом із чоловіком відпочивала на Мальдівах. Все б нічого, але Андрій Гонковський виїхав з України під час війни як волонтер до Польщі. Утім, якимось чином блогер опинився на відпочинку на Мальдівах.

Гонковський запевняв, що між благодійними заходами в Польщі мав вільний день, тож вирішив поїхати до дружини, однак користувачі Мережі переконані, що таку подорож з перельотом та проживанням спланувати лише за день неможливо. Також за даними ТСН стало відомо, що чоловік Пренткович від січня цього року до України не повертався.

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