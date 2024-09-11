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Скандальна блогерка Таня Пренткович вагітна втретє

Скандальна блогерка Таня Пренткович вагітна втретє

Таня Пренткович з чоловіком / Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Знаменитість незабаром стане багатодітною мамою.

Скандальна українська блогерка-мільйонниця Таня Пренткович та її чоловік Андрій Гонковський чекають на народження третьої дитини.

Про це пара повідомила в Instagram. Пренткович опублікувала відео, на якому зображена з чоловіком та двома синами. Сімейство прогулювалося пляжем, а тим часом блогерка, яка була одягнена в білий сарафан, демонструвала свій вже помітно округлий животик.

"+1", - коротко підписала ролик Пренткович, давши чітко зрозуміти, що незабаром їхня сім'я стане більшою.

Скандальна блогерка Пренткович повідомила про третю вагітність

Скандальна блогерка Пренткович повідомила про третю вагітність

Загалом, відео, ймовірно, було зняте в Португалії. Саме там родина Пренткович оселилася після скандального виїзду за кордон. До слова, на початку цього року стало відомо, що блогерка разом із чоловіком відпочивала на Мальдівах. Все б нічого, але Андрій Гонковський виїхав з України під час війни як волонтер до Польщі. Утім, якимось чином блогер опинився на відпочинку на Мальдівах.

Гонковський запевняв, що між благодійними заходами в Польщі мав вільний день, тож вирішив поїхати до дружини, однак користувачі Мережі переконані, що таку подорож з перельотом та проживанням спланувати лише за день неможливо. Також за даними ТСН стало відомо, що чоловік Пренткович від січня цього року до України не повертався.

Виїхав до Польщі і опинився на Мальдівах! Скандал довкола чоловіка блогерки Тані Пренткович

Виїхав до Польщі і опинився на Мальдівах! Скандал довкола чоловіка блогерки Тані Пренткович

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