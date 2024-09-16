Куди в Росії досягають ракети Storm Shadow: мапа об’єктів

Журналісти створили мапу об'єктів на території Росії, розташованих у межах радіусу дії британських ракет Storm Shadow.

Мапу опублікувало видання The Times.

Так, до радіусу дії ракет Storm Shadow на російській території потрапляють 14 аеродромів та аеропортів, один нафтопереробний завод та штаб Південного військового округу Збройних сил РФ у Ростові-на-Дону.

Радіус дії ракет Storm Shadow / Мапа The Times

Радіус дії ракет Storm Shadow сягає 250 км. Це дозволяє їм досягати значної кількості об'єктів на території Росії.

Радіус дії ракет Storm Shadow / Мапа

До слова, видання The Guardian з посиланням на джерела повідомило, що США та Велика Британія дозволили Україні бити далекобійними ракетами по об’єктах у глибині Росії, але офіційно про це не оголосили.

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