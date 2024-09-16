Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Военнослужащие могут выехать за границу, но есть условия

Военнослужащие могут выехать за границу, но есть условия

За словами юристів, ТЦК зазирнуть в низку реєстрів, щоб отримати якомога більше інформації на військовозобов'язаних. Колаж ТСН.ua

Для получения разрешения на загранотпуск военнослужащий должен правильно оформить рапорт.

Военные могут выехать за границу во время отпуска, однако для этого нужно выполнить несколько условий. В настоящее время разрешается пересечение границы военнослужащими для проведения отпуска, хотя официальные изменения в правила пересечения границы еще не внесены.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Чтобы получить разрешение на отпуск за границей, военнослужащий должен подготовить рапорт, где укажет тип и продолжительность отпуска, место его проведения и пункт пропуска, через который планируется выезд. Также обязательно следует стать на учет в военной службе правопорядка ВСУ.

Решение о предоставлении разрешения принимается индивидуально в каждом случае.

Для выезда за границу военному необходимо иметь следующие документы:

  • загранпаспорт;
  • военный билет;
  • отпускной билет с указанием информации о заграничном отпуске;
  • выписка из приказа, где будет указано место отдыха и разрешение на выезд.

Напомним, в Киевской области построили первый инклюзивный городок для военных. Менее чем через год на месте леса возвели 50 домов.

Читайте также:

 
 
 
 

Похожие темы:

Следующая публикация