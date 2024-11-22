Росія повинна відчути, що таке війна: головне з вечірнього звернення Зеленського

Україна має бути готовою, що Путін буде й надалі залякувати країну.

Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати — берегти себе та йти до укриття. Якою б не була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Якою б не була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати", – наголосив Володимир Зеленський.

Також президент наголосив, коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх – від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах. Сирена звучить – йдемо до укриття.

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"Коли немає сирени – працюємо та служимо. У війні інакше не буває", – наголосив Зеленський.

Він також додав, що Путін буде й надалі залякувати нашу країну. Адже він на цьому побудував всю свою владу.

"Важливо вміти правильно реагувати й робити все, щоб ця війна поверталась додому, в Росію, і щоб там відчували, що таке війна", – підсумував президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 22 листопада підписав указ і ввів у дію рішення РНБО щодо позбавлення державних нагород зрадників України.

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