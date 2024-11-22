Уплата штрафа от ТЦК в "Резерв+": когда и как это будет возможно

В приложении для военнообязанных "Резерв+" планируется ввести функцию онлайн-оплаты штрафов за нарушение военного учета.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью "24 каналу".

"Мы хотим сделать в "Резерв+" функционал уплаты штрафов за нарушение правил военного учета. Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию. Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в "Резерв+" есть, даже есть законопроект, что, если человек добровольно эмитирует квитанцию, то получает 50% скидки на штраф в аналогии с нарушением ПДД движения", – отметила Черногоренко.

По ее словам, если депутаты примут законопроект до конца года, то уже в начале 2025-го у Резерв+ появится такая функция.

Напомним, что если военнообязанный человек не обновил данные вовремя, до 17 июля, то может получить штраф – от 17 тыс. до 25 тыс. грн. Уклониста также могут ограничить в праве управления автомобилем и заблокировать счет – через суд, если штраф не будет уплачен вовремя.

Ранее сообщалось, что количество долгов за штрафы ТЦК за год выросло вдвое.

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