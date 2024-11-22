Сплата штрафу від ТЦК у "Резерв+": коли і як це буде можливо

Оплатити штраф від ТЦК можна буде онлайн.

У застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" планують запровадити функцію онлайн-оплати штрафів за порушення військового обліку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю "24 каналу".

"Ми хочемо зробити в "Резерв+" функціонал сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у "Резерв+" є, навіть є законопроєкт, що, якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил дорожнього руху", – зазначила Черногоренко.

За її словами, якщо депутати ухвалять законопроєкт до кінця року, то вже на початку 2025-го у Резерв+ з'явиться така функція.

Нагадаємо, що якщо військовозобов'язана людина не оновила дані вчасно, до 17 липня, то може отримати штраф – від 17 тис. до 25 тис. грн. Ухилянта також можуть обмежити у праві керування автівкою та заблокувати рахунок – через суд, якщо штраф не буде сплачений вчасно.

Раніше повідомлялося, що кількість боргів за штрафи ТЦК за рік зросла вдвічі.

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