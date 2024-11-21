Нові правила бронювання для підприємств – які зміни чекають від 1 грудня

Від 1 грудня цього року українці, які працюють на критично-важливих підприємствах, зможуть скористатись новими правилами бронювання від мобілізації.

Про це розповів заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, передає Forbes Ukraine.

За його словами, новведення стосуватимуться визначення статусу "критичності" підприємства, урахування рівня зарплат, регіональних та галузевих критеріїв.

Причина зміни правил – аудит "заброньованих" підприємств, який понад місяць проводило Міністерство оборони. За його результатами були виявлені незначні порушення: 5% підприємств були позбавлені статусу критично важливих. Їхніх працівників позбавлять бронювання від мобілізації.

Заступник глави Мінекономіки заявив, що запровадять три критерії критичності: два – обов'язкові, один – не обов'язковий.

Перший обовʼязковий критерій – жодних заборгованостей по сплаті податків ;

; Другий критерій – середня зарплата по підприємству і зарплата кожного військовозобов’язаного працівника повинна бути не менше 20 000 грн.

"Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання і платять лише той мінімум, який вимагається", – пояснив Кіндратів.

Третій критерій керівник підприємства обирає самостійно з наявних у постанові №76 регіональних чи галузевих критеріїв.

Раніше видання NV стверджувало, що за результатами аудиторської перевірки відповідного статусу "критичності" позбавили 10% підприємств.

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