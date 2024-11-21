Десерт без випічки: швидко, без яєць і борошна

Немає часу на випікання, відключили світло? Пропонуємо простий смачний рецепт десерту, який є справжнім порятунком для тих, хто любить солодке. Готується без випікання, швидко, без борошна, без яєць, виходить у всіх.

Інгредієнти:

Печиво -- 450 г,

Цукрова пудра -- 100 г.

Вершкове масло - 120 г.

Молоко - 100 мл.

Печиво Oreo або подібне - 150 г.

Молочний шоколад - 100 г.

Олія - 2 ст. л.

Приготування:

Подрібнити печиво до стану крихти, додати цукрову пудру, розтоплене вершкове масло і молоко, ретельно перемішати до однорідної маси.

До основної маси додати шматки Oreo, перемішати.

Десерт без випічки // фото: smak.novyny.live

Форму для випікання розміром приблизно 20×20 см застелити пергаментом або харчовою плівкою та викласти на ньому рівномірно тісто.

Молочний шоколад розтопити з олією на водяній бані. Залити розтопленою масою готовий десерт зверху.

Поставити у холодильник мінімум на 2 години до повного застигання.

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