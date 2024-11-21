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Десерт без випічки: швидко, без яєць і борошна

Час приготування
10 хвилин
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
129
Час на прочитання
1 хв
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Десерт без випічки: швидко, без яєць і борошна

Десерт без випічки// фото: smak.novyny.live

Рецепт солодощів без випічки за 10 хвилин

Немає часу на випікання, відключили світло? Пропонуємо простий смачний рецепт десерту, який є справжнім порятунком для тих, хто любить солодке. Готується без випікання, швидко, без борошна, без яєць, виходить у всіх. 

Інгредієнти: 

  • Печиво  -- 450 г,
  • Цукрова пудра  -- 100 г.
  • Вершкове масло  - 120 г.
  • Молоко  - 100 мл.
  • Печиво Oreo або подібне  - 150 г.
  • Молочний шоколад  - 100 г.
  • Олія  - 2 ст. л.

Приготування:

  • Подрібнити печиво до стану крихти, додати цукрову пудру, розтоплене вершкове масло і молоко, ретельно перемішати до однорідної маси.
  • До основної маси додати шматки Oreo, перемішати. 
Десерт без випічки // фото: smak.novyny.live / ©
Десерт без випічки // фото: smak.novyny.live
  • Форму для випікання розміром приблизно 20×20 см застелити пергаментом або харчовою плівкою та викласти на ньому рівномірно тісто. 
  • Молочний шоколад розтопити з олією на водяній бані. Залити розтопленою масою готовий десерт зверху.
  • Поставити у холодильник мінімум на 2 години до повного застигання.

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