Десерт без випічки: швидко, без яєць і борошна

Рецепт солодощів без випічки за 10 хвилин
Немає часу на випікання, відключили світло? Пропонуємо простий смачний рецепт десерту, який є справжнім порятунком для тих, хто любить солодке. Готується без випікання, швидко, без борошна, без яєць, виходить у всіх.
Інгредієнти:
- Печиво -- 450 г,
- Цукрова пудра -- 100 г.
- Вершкове масло - 120 г.
- Молоко - 100 мл.
- Печиво Oreo або подібне - 150 г.
- Молочний шоколад - 100 г.
- Олія - 2 ст. л.
Приготування:
- Подрібнити печиво до стану крихти, додати цукрову пудру, розтоплене вершкове масло і молоко, ретельно перемішати до однорідної маси.
- До основної маси додати шматки Oreo, перемішати.
- Форму для випікання розміром приблизно 20×20 см застелити пергаментом або харчовою плівкою та викласти на ньому рівномірно тісто.
- Молочний шоколад розтопити з олією на водяній бані. Залити розтопленою масою готовий десерт зверху.
- Поставити у холодильник мінімум на 2 години до повного застигання.
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