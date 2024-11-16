В Україні десятки тисяч чоловіків втратили "бронь" – ЗМІ

Після аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних, десятки тисяч чоловіків призовного віку втратили бронювання від служби в армії.

Про це пише NV з посиланням на джерело.

Зазначений аудит завершили до 15 листопада.

За результатами перевірки відповідного статусу "критичності" позбавили 10% підприємств.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за результатами проведеного аудиту було виявлено "низку проблемних моментів, які потрібно усунути". За його словами, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер узгоджуватимуться з Міністерством оборони та Міністерством економіки. Водночас обов'язковими пунктами для бронювання працівників у приватному секторі будуть зарплатний критерій і відсутність боргів перед бюджетом.

Нагадаємо, в Мінекономіки розповіли, скільки українців наразі мають бронювання від мобілізації. Міністерка економіки Юлія Свириденко каже, що за весь час повномасштабної війни кількість заброньованих від мобілізації військовозобов’язаних ніколи не перевищувала 950 тисяч людей.

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