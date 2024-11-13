Чи буде в Україні економічне бронювання — у ВР відповіли

Економічне бронювання від мобілізації в Україні запроваджувати не будуть, бо суспільство негативно на нього відреагувало.

Про це сказав нардеп Богдан Кицак в ефірі "Україна Online: Новини".

Передусім народний депутат зазначив, що завдяки міжнароній підтримці Україна зможе "пройти спокійно 2025 рік".

"На наступний рік для нашого бюджету необхідно на рівні зовнішніх запозичень майже 39 млрд доларів. Ця вся сума фактивно вже є домовлена з різними міжнародними патнерами або інституціями, що дасть нам можливість пройти спокійно 2025 рік. Навіть ведеться робота щодо додаткового збільшення, зокрема щодо виробництва української зброї. Застосовується так звана "данська модель", коли наші міжнародні партнери фінансують виробництво української зброї, яка йде на фронт", - сказав нардеп.

Щодо економічного бронювання, то, за його словами, даний інструмент не буде запроваджено, адже він "викликає негатив серед українського суспільства". Отже, щоби не створювати додаткового напруження, економічного бронювання в Україні не буде.

"Додаткових таких моментів було прийнято рішення не вводити", - додав Богдан Кицак.

Нагадаємо, у Раді назвали три сценарії змін у процесі мобілізації в Україні. Так, зокрема в коментарі для ТСН.ua народна депутатка, представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська відповіла на запитання про те, що повинна зробити держава для належного комплектування Сил оборони.

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