Будет ли в Украине экономическое бронирование — в ВР ответили

Экономическое бронирование от мобилизации в Украине вводить не будут, потому что общество негативно на него отреагировало.

Об этом сказал нардеп Богдан Кицак в эфире "Украина Online: Новости".

Прежде народный депутат отметил, что благодаря международной поддержке Украина сможет "пройти спокойно 2025 год".

"На следующий год для нашего бюджета необходимо на уровне внешних заимствований почти 39 млрд долларов. Эта вся сумма фактически уже договорена с разными международными патнерами или институтами, что даст нам возможность пройти спокойно 2025 год. Даже ведется работа по дополнительному увеличению, в частности по производству украинского оружия. Применяется так называемая "датская модель", когда наши международные партнеры финансируют производство украинского оружия, которое идет на фронт", — сказал нардеп.

Что касается экономического бронирования, то, по его словам, данный инструмент не будет введен, ведь он "вызывает негатив среди украинского общества". Следовательно, чтобы не создавать дополнительного напряжения экономического бронирования в Украине не будет.

"Дополнительных таких моментов было принято решение не вводить", – добавил Богдан Кицак.

Напомним, в Раде назвали три сценария изменений в процессе мобилизации в Украине. Так, в частности, в комментарии для ТСН.ua народная депутат, представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская ответила на вопрос о том, что должно сделать государство для надлежащего комплектования Сил обороны.

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