Убийство Фарион: суд продлил меру пресечения подозреваемому

Галицкий райсуд Львова продлил меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве языковеда Ирины Фарион еще на два месяца.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Так, подозреваемый будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток – до 12 января 2025 года включительно.

В прокуратуре напомнили, что мужчина был задержан по месту жительства в Днепре в июле и с тех пор находится под стражей.

Напомним, в октябре адвокаты подозреваемого в преступлении Вячеслава Зинченко присилили суд отпустить его под домашний арест, однако судьи оставили парня под стражей.

Заметим, что Фарион умерла в больнице 19 июля 2024 года после того, как в нее выстрелил неизвестный.

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