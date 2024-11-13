Вбивство Фаріон: суд подовжив запобіжний захід підозрюваному

Галицький райсуд Львова подовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон ще на два місяці.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Так, підозрюваний перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб – до 12 січня 2025 року включно.

У прокуратурі нагадали, що чоловік був затриманий за місцем проживання у Дніпрі в липні, і від того часу перебуває під вартою.

Нагадаємо, у жовтні адвокати підозрюваного у злочині В'ячеслава Зінченка присили суд відпустити його під домашній арешт, однак судді залишили хлопця під вартою.

Зауважимо, Фаріон померла в лікарні 19 липня 2024 року після того, як у неї вистрелив невідомий.

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