Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон висловився щодо "російського сліду"

Захисник наголошує, що не бачить жодних мотивів у Зінченка.

Адвокат 18-річного підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка Ігор Сулима відкинув припущення про "російський слід". Підозрюваний не має нічого спільного з країною-агресоркою Росією.

Про це захисник Зінченка сказав в інтерв'ю "24 Каналу".

"Це не російський слід. У нього (Зінченка — ред.) апріорі немає нічого спільного ні з Росією, ні з ким", — наголосив адвокат.

За його словами, він не бачить жодних мотивів у Зінченка, які могли б його змусити піти на злочин.

"Я не можу зрозуміти одного — для того, щоб це зробити, треба мати якусь мету, неприязнь, щось, що б змусило піти на такий вчинок. Я дуже хочу дочекатися обвинувального акта і подивитися, що там буде написано в мотивувальній частині", — каже Сулима.

Він вважає, що обвинувачення має містити дуже серйозні аргументи проти Зінченка. Сулима зауважує, що не може йтися про неприязні стосунки, "бо вона в нього не викладала, він навіть не знав її до того".

"Якийсь його проросійський слід, чого теж немає. Я думаю, що суспільство переконається, що це дуже адекватна і розумна людина", — каже захисник Зінченка.

Як повідомлялося, сьогодні суд Львова залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

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