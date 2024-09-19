Вбивство Фаріон: суд вирішив подальшу долю підозрюваного

Зінченко сам просив подовжити йому запобіжний захід, заявивши, що "боїться за своє життя".

Суд Львова подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це із засідання суду повідомила кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

Львівський суд 19 вересня ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу для підозрюваного у вбивстві Фаріон. Це тримання під вартою.

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Відповідно до рішення, Зінченко залишатиметься в СІЗО до 26 січня 2025 року. Зауважимо, що цей запобіжний захід обрали на шість місяців.

Підозрюваний сам просив подовжити йому запобіжний захід, заявивши, що "боїться за своє життя".

"Якщо зі мною щось станеться, то я не хотів себе вбивати", – сказав Зінченко.

Нагадаємо, наприкінці серпня підозрюваного у вбивстві Фаріон перевезли до іншого СІЗО з метою особистої охорони.

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